Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da yetiştirdiği akreplerin zehrini yurt dışına satıyor

        Şanlıurfalı girişimci Mehmet Örenler, kurduğu tesiste yetiştirdiği 10 bin akrebin zehrini yurt dışına satıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 11:47 Güncelleme: 19.05.2024 - 11:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da yetiştirdiği akreplerin zehrini yurt dışına satıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfalı girişimci Mehmet Örenler, kurduğu tesiste yetiştirdiği 10 bin akrebin zehrini yurt dışına satıyor.

        Merkez Karaköprü ilçesine bağlı Akpıyar Mahallesi'nde yaşayan Örenler, babası Metin Örenler'in desteğiyle Türkiye'de nadir olarak yapılan ve ürkütücü bir iş olarak görülen akrep yetiştiriciliğine başlama kararı aldı.

        Dört yıl önce ilgili kurumlardan izin alan Örenler, akrepler için 5 bin 500 metrekarelik alan içerisine 200 metrekarelik kapalı tesis kurdu.

        300 akreple işe başlayan ve zamanla sayıları artarak yaklaşık 10 bine ulaşan akreplerin bakımını özenle yapan Örenler, ürettiği akreplerin zehrini, Almanya, Hindistan, Çin, Japonya ve Güney Kore'ye ihraç ediyor.

        Mehmet Örenler, AA muhabirine, yaklaşık 4 yıldır bu işi yaptığını söyledi.

        Talebin fazla olduğunu belirten Örenler, şöyle konuştu:

        "Bizim bu tesisimizde aylık ortalama 50 gram zehrimiz çıkıyor. Çıkan bu zehrin numune fiyatı dış ülkelerde 3 ila 4 bin dolar arasında değişiklik gösteriyor. Genel bir satış olduğu zaman da 7 bin ila 11 bin 500 dolar arası değişiklik gösteriyor. Biz tesisi kurduktan sonra arayanlar çok fazla oluyor. Yurt içinden ve Japonya, Güney Kore, Çin, Almanya, Hindistan gibi ülkelerden çok fazla arayan var. 4 yılın ardından son 1 yıldır bizim resmi satışlarımız başladı. Yurt dışına resmi faturalı şekilde satışlarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de bazı ülkelerle çok yüklü miktarlarda anlaşmalarımız olacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        30 Nisan 1919 - Atatürk: Heyecandan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum!
        "19 Mayıs ruhu bu milletin en büyük varlığı"
        "19 Mayıs ruhu bu milletin en büyük varlığı"
        Bakan Bak ve gençler Anıtkabir'de
        Bakan Bak ve gençler Anıtkabir'de
        Akıl akıldan üstündür sözü lideri polis olan çeteyi çökertti!
        Akıl akıldan üstündür sözü lideri polis olan çeteyi çökertti!
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        İstanbul’da koşanlar ve yarışlara ilgi arttı
        İstanbul’da koşanlar ve yarışlara ilgi arttı
        Yedi hafta sonra ilk kez birlikteler
        Yedi hafta sonra ilk kez birlikteler
        Kıyılarda çöl tozuna dikkat!
        Kıyılarda çöl tozuna dikkat!
        Alacakaranlık efsanesini son anda kaçıran 11 ünlü!
        Alacakaranlık efsanesini son anda kaçıran 11 ünlü!
        17 bin kilometre uzaktan müdahale!
        17 bin kilometre uzaktan müdahale!
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        Tur rehberinin gözünden yaşananlar
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"
        "O zamanlar her şey ne kadar güzelmiş"
        Yitik türkülerin izinde
        Yitik türkülerin izinde
        Kullanıcıların oylarıyla belirlendi! En popüler dolmalar
        Kullanıcıların oylarıyla belirlendi! En popüler dolmalar
        Jandarmanın girdiği evde patlama
        Jandarmanın girdiği evde patlama
        Gaziantep kazandı, Karagümrük düştü!
        Gaziantep kazandı, Karagümrük düştü!
        İsraillilerden bir protesto daha
        İsraillilerden bir protesto daha
        "Beşiktaş'ın yanlışı"
        "Beşiktaş'ın yanlışı"
        Beşiktaş'tan Jose Mourinho açıklaması!
        Beşiktaş'tan Jose Mourinho açıklaması!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Aşiret düğününde geline 6 kilo altın takıldı, paralar havada uçuştu
        Aşiret düğününde geline 6 kilo altın takıldı, paralar havada uçuştu
        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da, DEAŞ operasyonunda 22 tutuklama
        Şanlıurfa'da, DEAŞ operasyonunda 22 tutuklama
        Şanlıurfa merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 22 zanlı tutuklandı
        Şanlıurfa merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda 22 zanlı tutuklandı