Şanlıurfa'da yetiştirdiği akreplerin zehrini yurt dışına satıyor

Şanlıurfalı girişimci Mehmet Örenler, kurduğu tesiste yetiştirdiği 10 bin akrebin zehrini yurt dışına satıyor.

Merkez Karaköprü ilçesine bağlı Akpıyar Mahallesi'nde yaşayan Örenler, babası Metin Örenler'in desteğiyle Türkiye'de nadir olarak yapılan ve ürkütücü bir iş olarak görülen akrep yetiştiriciliğine başlama kararı aldı.

Dört yıl önce ilgili kurumlardan izin alan Örenler, akrepler için 5 bin 500 metrekarelik alan içerisine 200 metrekarelik kapalı tesis kurdu.

300 akreple işe başlayan ve zamanla sayıları artarak yaklaşık 10 bine ulaşan akreplerin bakımını özenle yapan Örenler, ürettiği akreplerin zehrini, Almanya, Hindistan, Çin, Japonya ve Güney Kore'ye ihraç ediyor.