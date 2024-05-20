Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Siverek Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında 2 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi.
Yapılan aramalarda, 1,5 kilogram skunk ile 4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda N.Y., Y.B., İ.Ç., B.G., H.K., E.A. ve H.T. gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.