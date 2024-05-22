Halfeti'de Meyve Yemekleri Festivali düzenlendi

Halfeti Meslek Yüksek Okulu Müdürü Mehmet Fatih Kayran ise meyvelerin özellikle Halfeti mutfağında çok önemli olduğunu belirterek, meyve yemekleri festivaliyle geleceğin şefleri olacak öğrencilerin mutfak reçetelerini geliştirdiklerini ifade etti.

Halfeti Slowfood tarafından organize edilen festivalde, Harran Üniversitesi Halfeti Meslek Yüksek Okulu aşçılık öğrencilerince erik tavası, erik kebabı, erik güveci, yeni dünya tavası, soğan kebabı, fırında kayısı, erikli biber dolması gibi yemeklerin sunumu yapıldı.

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