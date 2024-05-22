Şanlıurfa'da aort damarı genişleyen 17 yaşındaki genç, ameliyatla sağlığına kavuştu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, aort damarında anevrizma (balonlaşma) ve aort kapağında ileri derece yetmezlik (kaçak) tespit edilen 17 yaşındaki genç kız, yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siverek'te yaşayan 17 yaşındaki bir genç, nefes darlığı şikayetiyle Siverek Devlet Hastanesine başvurdu.

Kardiyoloji uzmanları, hastanın aort damarında ciddi bir anevrizma ve aort kapağında ileri derece yetmezlik tespit etti.

Durumun ciddiyeti nedeniyle hasta, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Burada görevli Kalp Damar Cerrahi Uzmanı Dr. Bedirhan Buğra Bayıcı, yaptığı ilaçlı tomografi sonucunda normalde 3 santimetre olması gereken aort damarının 10 santimetreye ulaştığını belirledi. Bayıcı ve Op. Dr. Mehmet Yazar, hastayı hızla ameliyata alarak aort damarını, kalbi besleyen damarları ve aort kapağını tamamen değiştirdi. Ameliyat sonrası 1 gün yoğun bakımda, 6 gün ise serviste gözetim altında tutulan hasta, taburcu edildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Bayıcı, aort damarındaki bu anevrizmanın yanı sıra, kalp kapağından aort damarına doğru doğuştan gelen bir zar olduğunu ve bunun yıllar boyunca damarın genişlemesine, kapağın ise fonksiyonunu kaybetmesine neden olduğunu düşündüğünü belirtti.