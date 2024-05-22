Şanlıurfa'da ameliyatsız guatr tedavisi başladı

Harran Üniversitesi (HRÜ) bünyesinde ameliyatsız guatr tedavisinin başladığı bildirildi.

HRÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, HRÜ Girişimsel Radyoloji Bölümü doktor öğretim üyesi Mehmet Demir, guatr hastalarına ameliyatsız ve uyutmaya gerek kalmadan 15-20 dakikalık süren operasyonlarla nodülleri tedavi uygulamaya başladıklarını duyurdu.

Hastanede aynı yöntemle 3 hastanın başarılı şekilde tedavi edildiğini belirten Demir, hastaların tedavi yönteminden memnun kaldığını ifade etti.

Bölümde teknolojiye uygun olarak bir çok sağlık yönteminin kullanıldığını belirten Demir, şunları kaydetti:

"Yaptığımız işlemlerden biri de özel tiroit tedavisidir. Tiroit bezi modulleri ve guatr hastalığı hem kozmetik olarak problem yaratmakta hem de basıya sebep vererek nefes alıp vermede rahatsızlığa neden olmaktadır. Ameliyatsız guatr tedavisine başladık. Bu tedavi yöntemi artık ameliyatın bir alternatifi olmuş durumdadır. Ameliyatsız tiroit ablasyon tedavisi ülkemizde sadece 5-6 merkezde yapılıyor. Tüm hastalarımızı işlem sonrası yarım saat gözetim altında tutup sonrasında taburcu ediyoruz. 3, 6 ve 12 aylık kontrollerimize çağırarak takip ediyoruz. Girişimsel Radyoloji ünitemizde yaptığımız onlarca işleme katkısı olan bölümümüzün hizmete açılmasında ve yürütülmesinde emeği olan tüm yöneticilerimize ve mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz."