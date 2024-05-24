Haliliye Belediyesi'nden YKS'ye hazırlanan öğrencilere destek
Haliliye Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik seviye belirleme sınavı gerçekleştirdi.
Haliliye Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik seviye belirleme sınavı gerçekleştirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce YKS'ye hazırlanan öğrencilere yönelik düzenlenen eğitim destekleri devam ediyor.
Bu kapsamda, üniversiteye hazırlanan gençlere yönelik açılan ücretsiz kurslarına katılan öğrencilere yönelik deneme sınavları gerçekleştiriliyor. YKS öncesi Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile ilgili yapılan deneme sınavları ile öğrencilerin sınav stresinin en aza indirilmesi hedefleniyor.
Öğrencilere yönelik aynı zamanda sınav stresinin en aza indirilmesi amacıyla eğitmenler tarafından çeşitli seminerlerde gerçekleştiriliyor.
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