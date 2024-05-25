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        Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu

        Şanlıurfa'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 19:48 Güncelleme: 25.05.2024 - 19:48
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        Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu
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        Şanlıurfa'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı.

        Kentte yarım saat etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı.

        Geçen yıl yaşanan sel felaketinde tahribat oluşan Akabe Mahallesi Kondu Caddesi, su baskınlarından dolayı ulaşıma kapatıldı.

        Belediye ekipleri ve vatandaşlar, tıkanan rögar ve su kanallarını açmaya çalıştı. Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı. İş yeri sahipleri ve vatandaşlar, dükkanlarda temizlik yaptı.

        Sürücüler, yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken trafikte aksamalar yaşandı.

        Taşkınlar nedeniyle sökülen kaldırım ve kilit parke taşları, mahalle aralarındaki bazı yollara zarar verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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