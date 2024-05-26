Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen operasyonda, 7 kilo 360 gram esrar ele geçirildi, şüpheli Y.A ve H.K. gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü eğiplerince Birecik ilçesinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma başlatıldı.

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