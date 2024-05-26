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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 7 kilo 360 gram esrar ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 10:21 Güncelleme: 26.05.2024 - 10:21
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 7 kilo 360 gram esrar ele geçirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü eğiplerince Birecik ilçesinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma başlatıldı.

        Çalışmalar sonucunda gerçekleştirilen operasyonda, 7 kilo 360 gram esrar ele geçirildi, şüpheli Y.A ve H.K. gözaltına alındı.

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