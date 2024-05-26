Şanlıurfa'da duvara çarpan pikaptaki 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da beton duvara çarpan pikaptaki aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da beton duvara çarpan pikaptaki aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Necmetin A. idaresindeki 27 ABR 246 plakalı pikap, Suruç otoban bağlantı yolunun 5. kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce tel örgüye ardından beton duvara çarptı.
Kazada, sürücü ile yanında bulunan aynı aileden Fedai, Mustafa ve Halil A. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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