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        Şanlıurfa'da duvara çarpan pikaptaki 4 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da beton duvara çarpan pikaptaki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 13:09 Güncelleme: 26.05.2024 - 13:09
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        Şanlıurfa'da duvara çarpan pikaptaki 4 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'da beton duvara çarpan pikaptaki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

        Necmetin A. idaresindeki 27 ABR 246 plakalı pikap, Suruç otoban bağlantı yolunun 5. kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce tel örgüye ardından beton duvara çarptı.

        Kazada, sürücü ile yanında bulunan aynı aileden Fedai, Mustafa ve Halil A. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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