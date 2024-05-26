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        SOLOTÜRK'ten Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nde gösteri uçuşu

        Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 18:19 Güncelleme: 26.05.2024 - 18:19
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        SOLOTÜRK'ten Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nde gösteri uçuşu
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        Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

        SOLOTÜRK ekibi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen festival kapsamında Şanlıurfa'ya geldi.

        Eyyübiye Millet Bahçesi çevresinde gösteri uçuşu yapan SOLOTÜRK'ü, çok sayıda kişi izledi.

        Akrobasi hareketlerini cep telefonu kameralarıyla kaydeden vatandaşlar, alkışlarla ekibe destek verdi.

        SOLOTÜRK, yaklaşık 30 dakika süren uçuşun ardından vatandaşları selamladı.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar ile bazı protokol üyeleri de gösteriyi izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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