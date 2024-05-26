SOLOTÜRK'ten Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nde gösteri uçuşu

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar ile bazı protokol üyeleri de gösteriyi izledi.

SOLOTÜRK ekibi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen festival kapsamında Şanlıurfa'ya geldi.

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