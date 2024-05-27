Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali sürüyor

        Meltem Dağaşan, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında dünyanın pek çok ülkesinden satın aldığı geleneksel kıyafetli bebeklerden oluşan koleksiyonunu sergiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 16:49 Güncelleme: 27.05.2024 - 16:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Meltem Dağaşan, Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında dünyanın pek çok ülkesinden satın aldığı geleneksel kıyafetli bebeklerden oluşan koleksiyonunu sergiledi.

        Dağaşan, Karaköprü ilçesindeki Oyun ve Oyuncak Müzesi'nde "Geleneksel Kıyafetli Oyuncak Bebekler" sergisini açtı.

        Sergide, Dağaşan'ın Japonya, ABD, Çin, Endonezya, Bulgaristan, İtalya, Almanya, Yunanistan, Makedonya, Özbekistan, Moğolistan, Meksika gibi ülkelerden koleksiyonuna kattığı geleneksel kıyafetli yaklaşık 1500 bebek yer aldı.

        Meltem Dağaşan, gazetecilere, koleksiyonunun geleneksel kıyafetli dünya bebeklerinden oluştuğunu söyledi.

        Dünyanın neredeyse her ülkesi, adası, etnik grubunu burada sergilediğini anlatan Dağaşan, müze kurarak bu oyuncakları orada sergilemeyi planladığını belirtti.

        15 yaşlarındayken arkadaşının Rusya'dan bir bebek getirmesiyle bu hikayenin başladığını ifade eden Dağaşan, daha sonra kendisinin gezdiği ülkelerden bebekleri topladığını kaydetti.

        Dağaşan, "Aslında amacım bu bebekleri evimin küçük bir bölümünde sergilemekti ama artık bu bir tutku ve yaşam biçimine dönüştü. O kadar büyüdü ki bunu insanlarla paylaşmak istiyorum." dedi.

        Amacının ırk, dil, din herhangi bir ayrım olmadan bütün insanların bir arada yaşayabileceğini göstermek olduğunu dile getiren Dağaşan, şöyle tamamladı:

        "Bebek deyip geçmemek lazım. Bebek bir ülkenin kültürünü, sosyal yapısını, dini inancını, ekonomik durumunu pek çok şeyini yansıtmakta. Bunları bir araya getirme amacım ırk, dil, din herhangi bir ayrım olmadan bütün insanların bir arada yaşayabileceğini göstermek. Benim bebeklerim çok huzurlu, çok mutlu yaşıyorlar. Aslında çok güzeliz. Bütün bu farklılıklarımızla ve çeşitliliklerimizle güzeliz dünyada. Bu kadar farklı kültür, bu kadar farklı insan grubu olmasa dünya bu kadar güzel olmazdı. İsteğim odur ki işte savaşlar var, savaşlar devam ediyor. Bunların sona ermesi. Hep beraber buradaki gibi huzurla yaşayabilmek, bir arada olmamızın keyfini çıkartarak yaşayabilmek. Çeşitliliğimizin farkına vararak, bunun zevkine ererek bir arada yaşayabilmek ve özellikle çocuklar için bu farkındalığı oluşturmak istiyorum."

        Sergi, 2 Haziran'a kadar gezilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ağırlaştırılmış müebbetten beraate!
        Ağırlaştırılmış müebbetten beraate!
        Yaralıyı ölmeden tabuta koydular!
        Yaralıyı ölmeden tabuta koydular!
        Galatasaray'ın şampiyonluk yolu
        Galatasaray'ın şampiyonluk yolu
        3 çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu!
        3 çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi bulundu!
        Bayır Deresi kirlilikten yeşile büründü
        Bayır Deresi kirlilikten yeşile büründü
        İsrail ve Mısır arasında çatışma!
        İsrail ve Mısır arasında çatışma!
        İstanbul, Avrupa'nın zirvesinde
        İstanbul, Avrupa'nın zirvesinde
        Fenerbahçe'den Benzema atağı!
        Fenerbahçe'den Benzema atağı!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Yer sarı gök kırmızı!
        Yer sarı gök kırmızı!
        Ünlülerden protesto
        Ünlülerden protesto
        Faslı yolcunun ölümüne neden olan taksiciye 6 yıl 8 ay hapis
        Faslı yolcunun ölümüne neden olan taksiciye 6 yıl 8 ay hapis
        İşte muhtemel rakipler!
        İşte muhtemel rakipler!
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        '163 yıl sonra arkeolojik kazı alanlarını millileştirdik'
        '163 yıl sonra arkeolojik kazı alanlarını millileştirdik'
        Florya'da çılgın kutlama!
        Florya'da çılgın kutlama!
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        F1'e ünlü akını
        F1'e ünlü akını
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!

        Benzer Haberler

        Serebral palsili Türkiye şampiyonu öğretmen Şanlıurfa'da yeni boccia sporcu...
        Serebral palsili Türkiye şampiyonu öğretmen Şanlıurfa'da yeni boccia sporcu...
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Şanlıurfa'da medya temsilcileriyle buluştu:
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Şanlıurfa'da medya temsilcileriyle buluştu:
        Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da 'SoloTürk' gösterisi
        Şanlıurfa'da 'SoloTürk' gösterisi
        SOLOTÜRK'ten Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nde gösteri uçuşu
        SOLOTÜRK'ten Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali'nde gösteri uçuşu
        Şanlıurfa'da duvara çarpan pikaptaki 4 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da duvara çarpan pikaptaki 4 kişi yaralandı