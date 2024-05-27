Şanlıurfa'da yangın çıkan binada mahsur kalan 8 kişi tahliye edildi

İtfaiye ekipleri, hasara neden olan yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptı.

Veysel Karani Mahallesi'nde 4 katlı binanın 2'nci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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