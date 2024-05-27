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        Şanlıurfa'da yangın çıkan binada mahsur kalan 8 kişi tahliye edildi

        Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesindeki apartman dairesinde çıkan yangında, binada mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 20:45 Güncelleme: 27.05.2024 - 20:45
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        Şanlıurfa'da yangın çıkan binada mahsur kalan 8 kişi tahliye edildi
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        Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesindeki apartman dairesinde çıkan yangında, binada mahsur kalan 8 kişi itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

        Veysel Karani Mahallesi'nde 4 katlı binanın 2'nci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan 8 kişiyi tahliye etti.

        Kurtarılan bina sakinlerine dumandan etkilenme ihtimaline karşı ambulansta müdahale edildi.

        İtfaiye ekipleri, hasara neden olan yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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