Şanlıurfa'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, bir pamuk fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, bir pamuk fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çiftekuyu Mahallesi'ndeki bir fabrikada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar, bölgeye itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık bir saatte söndürüldü.
Yangın sonucu fabrikada hasar oluştu.
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