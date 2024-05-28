Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, bir pamuk fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 04:02 Güncelleme: 28.05.2024 - 04:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, bir pamuk fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Çiftekuyu Mahallesi'ndeki bir fabrikada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar, bölgeye itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri yönlendirildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık bir saatte söndürüldü.

        Yangın sonucu fabrikada hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cimbom kupalarını kaldırdı! İşte o anlar
        Cimbom kupalarını kaldırdı! İşte o anlar
        İsrail pek çok yerde protesto edildi
        İsrail pek çok yerde protesto edildi
        Parçalara ayrılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı
        Parçalara ayrılmış cesetle ilgili detaylar ortaya çıktı
        Netanyahu'dan 'trajik' açıklama
        Netanyahu'dan 'trajik' açıklama
        Icardi'den Dzeko'ya olay gönderme!
        Icardi'den Dzeko'ya olay gönderme!
        Astrolog Meral Güven gözaltında
        Astrolog Meral Güven gözaltında
        Cimbom'dan büyük kutlama!
        Cimbom'dan büyük kutlama!
        Nişan alışverişi dönüşü kaza: 3 ölü, 2 yaralı
        Nişan alışverişi dönüşü kaza: 3 ölü, 2 yaralı
        Kaza sonrası alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı
        Kaza sonrası alev aldı: 1 ölü, 1 yaralı
        Uydu roketi havada patladı
        Uydu roketi havada patladı
        Koç'tan transfer sözleri ve G.Saray'a gönderme!
        Koç'tan transfer sözleri ve G.Saray'a gönderme!
        Lise'den Aslantepe'ye!
        Lise'den Aslantepe'ye!
        '163 yıl sonra arkeolojik kazı alanlarını millileştirdik'
        '163 yıl sonra arkeolojik kazı alanlarını millileştirdik'
        Eski eşini ve ailesini öldürmüştü! "Başkasıyla evlenmek istemesini hazmedemedim"
        Eski eşini ve ailesini öldürmüştü! "Başkasıyla evlenmek istemesini hazmedemedim"
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Doğru sanıp yaptığımız 10 diyet hatası!
        Fenerbahçe'den Benzema atağı!
        Fenerbahçe'den Benzema atağı!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Konutta ‘Shrinkflasyon’ devri!
        Ünlülerden protesto
        Ünlülerden protesto
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        Yer sarı gök kırmızı!
        Yer sarı gök kırmızı!

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da yangın çıkan binada mahsur kalan 8 kişi tahliye edildi
        Şanlıurfa'da yangın çıkan binada mahsur kalan 8 kişi tahliye edildi
        Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali sürüyor
        Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali sürüyor
        Serebral palsili Türkiye şampiyonu öğretmen Şanlıurfa'da yeni boccia sporcu...
        Serebral palsili Türkiye şampiyonu öğretmen Şanlıurfa'da yeni boccia sporcu...
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Şanlıurfa'da medya temsilcileriyle buluştu:
        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Şanlıurfa'da medya temsilcileriyle buluştu:
        Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da 'SoloTürk' gösterisi
        Şanlıurfa'da 'SoloTürk' gösterisi