Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, hayatını kaybetti.
Hasan Dağ (36) Şair Şevket Mahallesi'ndeki bir evin önünde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Ağır yaralanan Dağ, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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