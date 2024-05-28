Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Hasan Dağ (36) Şair Şevket Mahallesi'ndeki bir evin önünde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

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