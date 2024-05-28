Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Yusuf T. (24), kırsal Burç Mahallesi'nde elektrik arızasını gidermek için direğe çıktı.
Akıma kapılarak zemine düşen Yusuf T, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yusuf T, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.