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        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 10:42 Güncelleme: 28.05.2024 - 10:42
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        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

        Yusuf T. (24), kırsal Burç Mahallesi'nde elektrik arızasını gidermek için direğe çıktı.

        Akıma kapılarak zemine düşen Yusuf T, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yusuf T, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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