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        Şanlıurfa kebapları, Kültür Yolu Festivali'nde görücüye çıktı

        Şanlıurfa'ya özgü ciğer, patlıcan, domates ve tandır kebabı, Kültür Yolu Festivali'nde damakları şenlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 14:02 Güncelleme: 28.05.2024 - 14:02
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        Şanlıurfa kebapları, Kültür Yolu Festivali'nde görücüye çıktı
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        Şanlıurfa'ya özgü ciğer, patlıcan, domates ve tandır kebabı, Kültür Yolu Festivali'nde damakları şenlendirdi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festivalde, "kebap diyarı" olarak bilinen Şanlıurfa'nın yöresel lezzetleri de görücüye çıktı.

        Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen şefler ile Şanlıurfalı kebap ustaları, kente özgü kebapları birlikte hazırladı.

        Hem göze hem mideye hitap eden kebaplar ile usta şefler maharetlerini sergiledi.

        Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Sözcüsü Şef Hasan Durmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'nın birbirinden muhteşem lezzetlere sahip olduğunu söyledi.

        Kente dışarıdan 11 şefin festival kapsamında geldiğini belirten Durmaz, "Bizler şefler olarak burada ağırlandık, muhteşem lezzetler yaptık. Şanlıurfa'mıza has ciğer kebabı, Urfa kebabı, domatesli kebap, patlıcan kebaplarıyla Kültür Festivali'ne destek veriyoruz. Şanlıurfa'daki ustalarımızla hep birlikte kebaplar yaptık." dedi.

        Şanlıurfalı kebap ustası Mustafa Paf da festivalin çok güzel geçtiğini söyledi.

        Şanlıurfa'daki ustaların küçük yaşlardan itibaren kebabın içinde büyüdüğünü vurgulayan Paf, "Gelen şeflerimize karşılıklı tüyolar verdik. Tüyo almaktan ziyade tüyolar verdik. Şanlıurfa kebaplar ve yöresel yemeklerde çok zengindir. " dedi.

        Kebaplardan tadan Halil Aslantaş ise festival için geldiği kentte kebapları çok beğendiğini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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