Türkan Şoray Göbeklitepe'yi ziyaret etti

“Türk sinemasının sultanı" olarak bilinen Türkan Şoray, Şanlıurfa'da tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Göbeklitepe'yi ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali kapsamında kente gelen Şoray, Göbeklitepe'yi gezdi.

Burada kendisine eşlik eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan'dan Göbeklitepe hakkında bilgi alan Şoray, alandaki hayranlarıyla sohbet ederek onlarla fotoğraf çektirdi.