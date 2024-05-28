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        Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 18:02 Güncelleme: 28.05.2024 - 18:02
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        Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Fuat Kocaoğlu (50) idaresindeki 34 CKY 737 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolu Arıkök Mahallesi yakınlarında refüje çarparak devrildi.

        Kazada sürücü Kocaoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Olay yerindeki incelemenin ardından Kocaoğlu'nun cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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