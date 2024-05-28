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        Şanlıurfa'da "sessiz yürüyüş" ile İsrail protesto edildi

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombaladığı saldırıya tepki amacıyla "sessiz yürüyüş" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 20:29 Güncelleme: 28.05.2024 - 20:29
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        Şanlıurfa'da "sessiz yürüyüş" ile İsrail protesto edildi
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin kampını bombaladığı saldırıya tepki amacıyla "sessiz yürüyüş" düzenlendi.

        Gazze Dayanışma Platformunca organize edilen yürüyüşe katılan yüzlerce kişi, Kanlıkuyu Parkı önünde toplandı. Katılımcılar, ellerinde "Refah'taki katliama dur de!", "Çocuklar ölürken susulur, uyurken değil", "Soykırıma hayır" dövizleriyle Hürriyet Caddesi üzerindeki Lezgo Parkı'na kadar yürüdü. Katılımcılar bir süre parkta sessiz otururken, bazı kişilerin de ağızlarını siyah bantla kapattıkları görüldü.

        Platform sözcüsü Fatih Eminoğlu yaptığı açıklamada, Filistin'de yaşanan soykırımın bir an önce durdurulması gerektiğini söyledi.

        İsrail zulmüne tepki göstermek için bir araya geldiklerini aktaran Eminoğlu, "Bugün yine bitmeyen İsrail zulmünün bundan daha kötüsü olmaz dediğimiz noktada her zaman bir adım ileriye gidebilen bu azgın kavmin yaptığı zulme tepki göstermek için buradayız. Kardeşlerimizin yanında olduğumuzu belirtmek için bu yürüyüşü bu sessiz çığlığı gerçekleştiriyoruz. Bugün o çocukların o kardeşlerimizin başına gelenlerin yarın bizim başımıza gelmeyeceğinin hiçbir garantisi yok. Bizler sessiz kaldıkça bizler kendi küçük dünyamızdaki küçük işlerimizle uğraştıkça Müslümanın müminlerin insanların derdiyle dertlenmedikçe bu musibetin bizi bulmaması mümkün değildir." dedi.

        Eminoğlu, İsrail zulmüne karşı seslerini yükseltmeye devam edeceklerini ve insanlık vazifelerini yerine getireceklerini ifade etti.

        Katılımcılar, yapılan duanın ardından dağıldı.

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