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        Şanlıurfa'nın "Hasenik pestili" coğrafi işaretle tescillendi

        Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde geleneksel yöntemlerle üretilen "Hasenik pestili"ne coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 21:12 Güncelleme: 28.05.2024 - 21:12
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        Şanlıurfa'nın "Hasenik pestili" coğrafi işaretle tescillendi
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        Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde geleneksel yöntemlerle üretilen "Hasenik pestili"ne coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

        Hilvan Yerel Eylem Grubu Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Ovacık Mahallesi sakinlerinin her yıl bağ bozumunda topladıkları üzümleri geleneksel yöntemlerle ürettiği Hasenik pestilinin tescillenmesi için 4 yıl önce TÜRKPATENT'e başvuruldu.

        TÜRKPATENT'ın yürüttüğü incelemelerin ardından söz konusu pestile coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen derneğin koordinatörü Yusuf Yavuz, önemli tarımsal faaliyetlerin yapıldığı Hilvan ilçesindeki ürünlere değer katmanın gerekli olduğunu belirtti.

        Bunun başında coğrafi işaretli ürünlerin geldiğini ifade eden Yavuz, dernek olarak yöre halkıyla ele ele vererek bölge için çalıştıklarını dile getirdi.

        Yavuz, çalışmaların meyvesini alamaya başladıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Meşakkatli 4 yılın sonunda nihayet TÜRKPATENT tarafından Hasenik pestilinin coğrafi işaretli ürün olduğu tescillendi ve tescil belgemizi aldık. Başka yöresel ürünlerimiz için de yeni coğrafi işaret sürecini başlatacağız. Hasenik pestilinin Türkiye ve dünya çapında tanınırlığını artırmak için kurum olarak fuarlara katılım sağlanacak, tanıtım videoları, filmleri çekilecek, broşür ve kitapçıklar hazırlanacaktır. Yöreye özgü ürünlerin yok olmaması ve katma değerli ürünlere dönüştürülmesi için kurum olarak faaliyet ve projelere tam hız devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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