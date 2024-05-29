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        Şanlıurfa'da sinema atölyeleri başladı

        Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali ve Kültür İçin Alan Uluslararası Ortak Üretim Fonu desteğiyle düzenlenen sinema atölyeleri Şanlıurfa'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 11:54 Güncelleme: 29.05.2024 - 11:54
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        Şanlıurfa'da sinema atölyeleri başladı
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        Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali ve Kültür İçin Alan Uluslararası Ortak Üretim Fonu desteğiyle düzenlenen sinema atölyeleri Şanlıurfa'da başladı.

        Göbeklitepe Kültür Sanat Derneğinden yapılan açıklamaya göre, sinema atölyelerine Polonyalı görüntü yönetmeni Malgorzatar Rabczuk, İtalyan yönetmen Antonio Messana, Paris Türkiye Filmleri Festivali Direktörü Deniz İnceoğlu, Letonyalı belgesel yapımcısı Akvile Kabasinskaite gibi isimler eğitmen olarak katılacak.

        Tarihi Urfa Evi İncir House'da başlayan ilk atölyede, Görüntü Yönetmeni Malgorzata Rabczuk, katılımcılara mesleğin detaylarını anlattı.

        Açıklamada, görüşlerine yer verilen Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali Genel Koordinatörü Ahmet Yavuzel, ilgililerin ücretsiz gerçekleşecek bu atölyelere başvurabileceğini aktardı.

        Yavuzel, sinema alanında üretim sağlamaya çalışan, toplumun her kesiminden bireylerin sanatsal üretim süreçlerine destek olmak adına Şanlıurfa'da ilk defa uluslararası katılımlı bir atölye çalışması başlattıklarını belirtti.

        Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali Direktörü Mustafa Deniz Doğan ise yeni ve genç yeteneklere yeni fırsatlar sunmak ve onları teşvik etmek, sanatsal yaratıcılığı desteklemek istediklerini kaydetti.

        Doğan, atölyeler sonrasında ortaya çıkan eserlere festival ve dernek olarak destek olmaya devam etmek istediklerini bildirdi.

        Toplam 100 kişinin eğitim alacağı 5 atölye için başvurular, Göbeklitepe Kültür Sanat Derneği ve Göbeklitepe Uluslararası Film Festivali sosyal medya hesapları üzerinden devam ediyor.

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