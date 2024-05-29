Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheliye gözaltı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 49 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 49 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, ilçe girişinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.
Araçta 49 kaçak cep telefonu, 4 akıllı saat, 3 kulaklık, 30 şarj aleti, 40 şarj kablosu, 280 elektronik sigara, 220 paket sigara, 1 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
Olayla ilgili İ.Ç. ve İ.D. gözaltına alındı.
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