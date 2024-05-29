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        Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheliye gözaltı

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 49 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 14:42 Güncelleme: 29.05.2024 - 14:42
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        Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheliye gözaltı
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        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 49 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, ilçe girişinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobilde arama yapıldı.

        Araçta 49 kaçak cep telefonu, 4 akıllı saat, 3 kulaklık, 30 şarj aleti, 40 şarj kablosu, 280 elektronik sigara, 220 paket sigara, 1 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

        Olayla ilgili İ.Ç. ve İ.D. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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