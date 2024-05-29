Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Abdulkadir A'nın (36) kullandığı 07 HPV 86 plakalı otomobil ile İbrahim Muhammed (27) yönetimindeki 63 MB 3767 plakalı motosiklet, Keçikıran Mahallesi yakınlarındaki yolda çarpıştı.
Kazada, motosikletteki sürücü hayatını kaybetti, Mehmet Muhammed (30) ise yaralandı.
112 Acil Sağlık görevlilerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
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