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        Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 15:06 Güncelleme: 29.05.2024 - 15:06
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        Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

        Abdulkadir A'nın (36) kullandığı 07 HPV 86 plakalı otomobil ile İbrahim Muhammed (27) yönetimindeki 63 MB 3767 plakalı motosiklet, Keçikıran Mahallesi yakınlarındaki yolda çarpıştı.

        Kazada, motosikletteki sürücü hayatını kaybetti, Mehmet Muhammed (30) ise yaralandı.

        112 Acil Sağlık görevlilerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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