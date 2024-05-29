Şanlıurfa'da 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

Kaza anı ise güvenlik kamerasınca kayda alındı. Görüntülerde, hafif ticari araç şerit değiştirirken arkadan gelen otomobilin bu araca çarptığı, ardından yoldan çıkıp takla atarak yeniden yola düştüğü anlar yer aldı.

Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa-Mardin kara yolu kırsal Ümit Mahallesi yakınlarında sürücüleri henüz öğrenilemeyen 63 AS 721 plakalı otomobil ile 63 ADG 934 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.