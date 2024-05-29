Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'da 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

        Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 15:28 Güncelleme: 29.05.2024 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Şanlıurfa-Mardin kara yolu kırsal Ümit Mahallesi yakınlarında sürücüleri henüz öğrenilemeyen 63 AS 721 plakalı otomobil ile 63 ADG 934 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin hastaneye kaldırdığı yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza anı ise güvenlik kamerasınca kayda alındı. Görüntülerde, hafif ticari araç şerit değiştirirken arkadan gelen otomobilin bu araca çarptığı, ardından yoldan çıkıp takla atarak yeniden yola düştüğü anlar yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 saatlik ihmal bebeği engelli bıraktı iddiası!
        2 saatlik ihmal bebeği engelli bıraktı iddiası!
        Yeni Delhi'de cehennem!
        Yeni Delhi'de cehennem!
        TIR dorsesi açık kaldı! EDS sistemi devrildi! Feci son!
        TIR dorsesi açık kaldı! EDS sistemi devrildi! Feci son!
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Uzmanlar ne diyor: Onarılması çok güç bir yara açtı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye iade-i ziyaret açıklaması
        Yayın gelirlerinde de şampiyon G.Saray
        Yayın gelirlerinde de şampiyon G.Saray
        Zirvede kira atışması
        Zirvede kira atışması
        Parçalayıp derin dondurucuya koymuştu! Caninin cezası belli oldu!
        Parçalayıp derin dondurucuya koymuştu! Caninin cezası belli oldu!
        Aslan'da kabuk değişimi
        Aslan'da kabuk değişimi
        1 milyon elektriksiz
        1 milyon elektriksiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Hangi yağ sağlığa faydalı, hangisi zararlıdır?
        Hangi yağ sağlığa faydalı, hangisi zararlıdır?
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Deniz Akkaya'dan yeni iddialar
        Bu yıldızlar bedava!
        Bu yıldızlar bedava!
        Lütfen Gazze için dayanışmanızı gösterin
        Lütfen Gazze için dayanışmanızı gösterin
        Carlos, canlı yayında Arda'yı şaşırttı!
        Carlos, canlı yayında Arda'yı şaşırttı!
        Son bir haftada 3 şiddetli türbülans: Türbülanslar neden arttı?
        Son bir haftada 3 şiddetli türbülans: Türbülanslar neden arttı?
        "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz"
        "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz"
        "Ekonomik eşitsizlik artabilir!"
        "Ekonomik eşitsizlik artabilir!"
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat
        Ünlülerin akıllı telefonla imtihanı: Şeytani bir icat

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Şanlıurfa'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheliye gözaltı
        Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheliye gözaltı
        Şanlıurfa'da, takla atıp tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Şanlıurfa'da, takla atıp tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Liseli Senem, 5 gündür kayıp
        Liseli Senem, 5 gündür kayıp
        Şanlıurfa'da sinema atölyeleri başladı
        Şanlıurfa'da sinema atölyeleri başladı
        Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali devam ediyor
        Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali devam ediyor