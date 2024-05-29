Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Bu kapsamda ekiplerce iki adreste yapılan operasyonda 13 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram esrar ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince, uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

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