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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 15:51 Güncelleme: 29.05.2024 - 15:51
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliğince, uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

        Bu kapsamda ekiplerce iki adreste yapılan operasyonda 13 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram esrar ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Operasyonda M.B, Ş.T, K.K, M.K. Ş.Ç. ile A.H. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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