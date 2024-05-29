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        Şanlıurfa'da aile kavgasında 6 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 16:03 Güncelleme: 29.05.2024 - 16:03
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        Şanlıurfa'da aile kavgasında 6 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba aileler arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

        Kırsal Yuvar Mahallesi'nde akraba iki aile fertleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle taşlı sopalı kavga çıktı.

        Kavgada Ünal (32), Ömer (65), Bayram (24), Mehmet (38), Mehmet Nuri (36) ve Aydın G. (40) yaralandı.

        Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine mahalleye güvenlik ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Güvenlik ekipleri, hastane ve mahallede önlem aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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