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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 22:18 Güncelleme: 29.05.2024 - 22:18
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, kent merkezi ile Birecik, Siverek, Suruç ve Akçakale ilçelerinde belirlenen 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda 23 şüpheli yakalandı.

        Adreslerde yapılan aramalarda 200 gram sentetik uyuşturucuyla 12 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 30 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.

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