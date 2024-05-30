Şanlıurfalı bedensel engelli okçular şampiyonalara hazırlanıyor

Şanlıurfa'da 3 ay önce ok ve yayla tanışan 5 bedensel engelli genç, Göbeklitepe Cup Bölgesel Okçuluk Turnuvası ile Bedensel Engelliler Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda madalya kazanmak için çalışıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde çeşitli kurslara katılan 5 genç, merak duydukları okçuluk sporunu yapmak için ilgililer aracılığıyla girişimlerde bulundu.

Başvuruyu değerlendiren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, antrenör Tugay Karadağ yönetiminde Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde 5 genç isim için okçuluk kursu başlattı.

Bu süreçte sporculara ücretsiz kurslar verdiklerini ve 2 defa Göbeklitepe Cup Bölgesel Okçuluk Turnuvası'nı düzenlediklerini aktaran Karadağ, son olarak 5 gence de kurs vermeye başladığını dile getirdi.

Tugay Karadağ, AA muhabirine, 2 yıl önce Adıyaman'dan kente tayin olduğunu ve bu süreçte okçuluk sporunun gelişimi için çalıştığını söyledi.

"Amacımız Şanlıurfa ve Türkiye şampiyonalarında derece yapabilecek sporcular yetiştirmek. Yaklaşık 3 ay önce 5 sporcuyla eğitimlerimize başladık. İnşallah Şanlıurfa ve Türkiye şampiyonalarına katılarak başarı sağlamayı amaçlıyoruz. 18 metreye kadar iyi işler çıkarmaya başladık. Engelli ve normal sporcular aynı malzemeyi kullansalar da engelli bireyler için daha meşakkatli bir spor. Buna rağmen normal bireylerden daha hevesli, daha hırslılar. İnşallah amacımız onların bu hırslarını kullanarak Türkiye şampiyonu çıkarmak."

- Engelli sporcular kendilerine güveniyor

Sporculardan Mehmet Eske, okçuluğa çocukluğundan beri merakı olduğunu ancak imkanı olmadığı için deneyemediğini ifade etti.

Okçulukta gidebildiği kadar ileriye gitmek istediğini belirten Mehmet Eske, "Yaptığım araştırmalarda engellilere yönelik okçulukla ilgili bir kurs olmadığını öğrendim. Şanlıurfa Engelliler Spor Kulübü Başkanı Serdar Yıldırım'ın girişimleri sayesinde yaklaşık 3 ay önce açılan kursa ben ve 4 arkadaşım başladık. Hepimiz hedefi olan ve başarılı olmak isteyen kişileriz. Memleketimiz Şanlıurfa'yı temsil etmek istiyoruz." diye konuştu.