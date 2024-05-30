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        Şanlıurfalı bedensel engelli okçular şampiyonalara hazırlanıyor

        Şanlıurfa'da 3 ay önce ok ve yayla tanışan 5 bedensel engelli genç, Göbeklitepe Cup Bölgesel Okçuluk Turnuvası ile Bedensel Engelliler Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda madalya kazanmak için çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 10:56 Güncelleme: 30.05.2024 - 10:56
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        Şanlıurfalı bedensel engelli okçular şampiyonalara hazırlanıyor
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        Şanlıurfa'da 3 ay önce ok ve yayla tanışan 5 bedensel engelli genç, Göbeklitepe Cup Bölgesel Okçuluk Turnuvası ile Bedensel Engelliler Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda madalya kazanmak için çalışıyor.

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde çeşitli kurslara katılan 5 genç, merak duydukları okçuluk sporunu yapmak için ilgililer aracılığıyla girişimlerde bulundu.

        Başvuruyu değerlendiren Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, antrenör Tugay Karadağ yönetiminde Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde 5 genç isim için okçuluk kursu başlattı.

        - "Normal bireylerden daha hevesli, daha hırslılar"

        Tugay Karadağ, AA muhabirine, 2 yıl önce Adıyaman'dan kente tayin olduğunu ve bu süreçte okçuluk sporunun gelişimi için çalıştığını söyledi.

        Bu süreçte sporculara ücretsiz kurslar verdiklerini ve 2 defa Göbeklitepe Cup Bölgesel Okçuluk Turnuvası'nı düzenlediklerini aktaran Karadağ, son olarak 5 gence de kurs vermeye başladığını dile getirdi.

        Çalışmaların oldukça iyi gittiğini anlatan Karadağ, şunları kaydetti:

        "Amacımız Şanlıurfa ve Türkiye şampiyonalarında derece yapabilecek sporcular yetiştirmek. Yaklaşık 3 ay önce 5 sporcuyla eğitimlerimize başladık. İnşallah Şanlıurfa ve Türkiye şampiyonalarına katılarak başarı sağlamayı amaçlıyoruz. 18 metreye kadar iyi işler çıkarmaya başladık. Engelli ve normal sporcular aynı malzemeyi kullansalar da engelli bireyler için daha meşakkatli bir spor. Buna rağmen normal bireylerden daha hevesli, daha hırslılar. İnşallah amacımız onların bu hırslarını kullanarak Türkiye şampiyonu çıkarmak."

        - Engelli sporcular kendilerine güveniyor

        Sporculardan Mehmet Eske, okçuluğa çocukluğundan beri merakı olduğunu ancak imkanı olmadığı için deneyemediğini ifade etti.

        Okçulukta gidebildiği kadar ileriye gitmek istediğini belirten Mehmet Eske, "Yaptığım araştırmalarda engellilere yönelik okçulukla ilgili bir kurs olmadığını öğrendim. Şanlıurfa Engelliler Spor Kulübü Başkanı Serdar Yıldırım'ın girişimleri sayesinde yaklaşık 3 ay önce açılan kursa ben ve 4 arkadaşım başladık. Hepimiz hedefi olan ve başarılı olmak isteyen kişileriz. Memleketimiz Şanlıurfa'yı temsil etmek istiyoruz." diye konuştu.

        Sibel Paf ise Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde okçuluk kursunun açıldığını öğrenince çok merak ettiğini ve katılmak istediğini belirterek, "Yaklaşık 3 aydır kursa devam ediyorum. Bu sporu çok sevdim ve epey de bir yol aldık. Yarışmalara katılarak başarılı olmak ve engellilerin de bir şeyleri başarabildiğini göstermek istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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