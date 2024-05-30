Şanlıurfa'da PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda 1 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı, aramada keskin nişancı dürbünü, çelik yelek ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ile Hilvan İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Hilvan ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, M.S. gözaltına alındı.