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        Şanlıurfa'da kaybolan kız çocuğunun cesedi sulama kanalında bulundu

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kaybolan kız çocuğunun cesedi sulama kanalında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 12:09 Güncelleme: 30.05.2024 - 12:09
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        Şanlıurfa'da kaybolan kız çocuğunun cesedi sulama kanalında bulundu
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kaybolan kız çocuğunun cesedi sulama kanalında bulundu.

        Karşıyaka Mahallesi'ndeki evinden çıktıktan sonra kaybolan Senem Han (15) için 5 gün önce arama çalışması başlatıldı.

        AFAD ve polis ekipleri, çalışmalarını mahalle yakınlarından geçen sulama kanalında yoğunlaştırdı.

        Dalgıçlarla kanalda yapılan detaylı aramada Han'ın cesedi bulundu.

        Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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