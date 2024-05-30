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        Şanlıurfa'da depremde zarar gören otomobillere "change" işlemi yapan 9 şüpheli yakalandı

        Şanlıurfa'da, geçen yıl yaşanan 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan araçların şasi ve motor numaralarını başka araçlara "change" işlemi yaptıkları belirlenen 9 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 12:43 Güncelleme: 30.05.2024 - 12:43
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        Şanlıurfa'da depremde zarar gören otomobillere "change" işlemi yapan 9 şüpheli yakalandı
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        Şanlıurfa'da, geçen yıl yaşanan 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan araçların şasi ve motor numaralarını başka araçlara "change" işlemi yaptıkları belirlenen 9 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 yılında yaşanan depremlerde enkaz altında kalarak ağır hasar alan otomobillerin, depremzedelerden uygun fiyatlara satın alındıktan sonra hurdaya ayrılmadığı ve yeniden trafikte aktif olduğunun anlaşılması üzerine çalışma başlattı.

        Ekiplerce yapılan çalışma sonrası 22 aracın şase ve motor numaralarının change yapılarak, 14'ü gümrük kaçağı, 7'sinin hacizli/yakalamalı ve 1'inin de gümrük kaçağı araçta kullanıldığı tespit edildi.

        Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, B.D. (24), M.D. (26), A.K. (26), F.K. (46), E.Ö. (26), M.K. (24), F.K. (24) ,M.Y. (36) ve T.Y. (35) gözaltına alındı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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