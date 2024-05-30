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        Şanlıurfa'da devrilen kaynodaki 2 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'da devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 15:23 Güncelleme: 30.05.2024 - 15:25
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        Şanlıurfa'da devrilen kaynodaki 2 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'da devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı.

        Hilvan-Siverek kara yolu 17'nci kilometresinde sürücüsü öğrenilmeyen 21 BG 417 plakalı kamyon, sürcüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

        Kazada yaralanan 2 kişi 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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