Şanlıurfa'da devrilen kaynodaki 2 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı.
Hilvan-Siverek kara yolu 17'nci kilometresinde sürücüsü öğrenilmeyen 21 BG 417 plakalı kamyon, sürcüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan 2 kişi 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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