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        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 17:27 Güncelleme: 30.05.2024 - 17:27
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        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
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        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

        Hasan A. (40) 1. Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada elektrik panosundaki arızayı gidermek istediği sırada akıma kapıldı.

        112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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