Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan işçi öldü
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Hasan A. (40) 1. Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada elektrik panosundaki arızayı gidermek istediği sırada akıma kapıldı.
112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.