GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da depremde zarar gören otomobillere "change" işlemi yaptığı iddiasıyla yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, B.D. (24), M.D. (26), A.K. (26), F.K. (46), E.Ö. (26), M.K. (24), F.K. (24), M.Y. (36) ve T.Y. (35) gözaltına alındı.

Ekiplerce yapılan çalışma sonrası 22 aracın şase ve motor numaralarının change yapılarak, 15'inin gümrük kaçağı, 7'sinin hacizli/yakalamalı araçta kullanıldığı tespit edildi.

Şanlıurfa'da, geçen yıl yaşanan 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan araçların şasi ve motor numaralarını başka araçlara "change" işlemi yaptıkları iddiasıyla yakalanan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.