Şanlıurfa'da 10 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi
Şanlıurfa'da 10 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da 10 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma gerçekleştirildiğini kaydetti.
Operasyonda 10 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 1 şüphelinin gözaltına alındığını ifade etti.
Vali Şıldak, uyuşturucuyla mücadelenin durmadan devam edeceğini belirtti.
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