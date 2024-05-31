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        Şanlıurfa'da "Leopar keleri" görüntülendi

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir kertenkele türü olan "Leopar keleri" gözlemlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 09:44 Güncelleme: 31.05.2024 - 09:44
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        Şanlıurfa'da "Leopar keleri" görüntülendi
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        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir kertenkele türü olan "Leopar keleri" gözlemlendi.

        Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Biyolojik Çeşitlilik İzleme ve Envanter Projesi kapsamında Birecik ilçesi kırsalında ekiplerce gözlem çalışması yapıldı.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Ülkemizde yaşayan en büyük gece keleri (Gekko) türü olan Leopar keleri, Biyolojik Çeşitlilik İzleme ve Envanter Projesi kapsamında gözlemlendi. Boyları 25 santime kadar ulaşan tür, çekirge, akrep, örümcek ve diğer böcek türleri ile beslenmektedir. İnsanlar için zararsız olan Leopar keleri çiftçi dostudur. Türkiye'de şimdiye kadar sadece Şanlıurfa ilinde tespit edildiğinden izlemeye konu edilen bayrak türlerimizden biridir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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