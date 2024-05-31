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        Şanlıurfa'da kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı

        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde izinsiz define kazısı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 13:40 Güncelleme: 31.05.2024 - 13:40
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        Şanlıurfa'da kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi yakalandı
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        Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde izinsiz define kazısı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

        Jandarma ekipleri, ilçe kırsalında izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.

        Operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, yer altı görüntüleme cihazı ile bilgisayar ele geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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