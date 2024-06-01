Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa Valiliği'nden sosyal medya paylaşımlarına ilişkin açıklama:

        Şanlıurfa Valiliği, Akçakale'de bir kızın tecavüze uğradığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 23:13 Güncelleme: 01.06.2024 - 23:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa Valiliği'nden sosyal medya paylaşımlarına ilişkin açıklama:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa Valiliği, Akçakale'de bir kızın tecavüze uğradığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında "Akçakale ilçesinde çobanlık yapan bir kızın tecavüze uğradığı" şeklinde yer alan paylamışlar nedeniyle açıklama yapma gerekliliği duyulduğu belirtildi.

        Konuya ilişkin Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından araştırma yapıldığı aktarılarak şu ifadelere yer verildi:

        "Yapılan araştırma sonucunda, bir şüpheli gözaltına alınmış, ancak iddianın asılsız olduğu, şüpheli kişi ile mağdur arasında alacak verecek konusundan kaynaklanan bir sorun yaşandığı anlaşılmıştır. Şüpheli kişi adli makamlar tarafından yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştır. Konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne ve babalar dikkat
        Anne ve babalar dikkat
        Maçta müthiş heyecan!
        Maçta müthiş heyecan!
        Aydınlatma direği otomobilin üzerine devrildi
        Aydınlatma direği otomobilin üzerine devrildi
        Bakan Yerlikaya: Gereği yapıldı
        Bakan Yerlikaya: Gereği yapıldı
        Mercimek makinesi dehşeti: 2 ölü, 3 yaralı
        Mercimek makinesi dehşeti: 2 ölü, 3 yaralı
        'Toros Kaplanı' 270 bine gitti! İşte kurbanlık fiyatları!
        'Toros Kaplanı' 270 bine gitti! İşte kurbanlık fiyatları!
        Mourinho'dan F.Bahçe açıklaması!
        Mourinho'dan F.Bahçe açıklaması!
        TV'de kayıp üvey kızlarını arıyordu! İstismardan tutuklandı!
        TV'de kayıp üvey kızlarını arıyordu! İstismardan tutuklandı!
        Hindistan'da seçimin galibi Modi
        Hindistan'da seçimin galibi Modi
        Mertens'ten büyük müjde!
        Mertens'ten büyük müjde!
        Bir zamanlar onlarındı
        Bir zamanlar onlarındı
        Özbek’ten Mourinho yorumu!
        Özbek’ten Mourinho yorumu!
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        Fenerbahçe'nin Mourinho tercihi mükemmel
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        "Arayı uzatmadan ziyaret edeceğim"
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Milyon dolarlardan vazgeçti
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Artık bu hayatta yalnızsın Brad!
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Neden bebekleri leylek getirdi deniyor?
        Özür dilemeli parti
        Özür dilemeli parti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Biri tebrik diğeri ailesini ifşa etti
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi
        Korku sevenlerin seyretmesi gereken 10 Güney Kore korku filmi

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da trafo alev alev yandı; o anlar kamerada
        Şanlıurfa'da trafo alev alev yandı; o anlar kamerada
        Göbeklitepe'de Türk Halk Müziği konseri düzenlendi
        Göbeklitepe'de Türk Halk Müziği konseri düzenlendi
        Şanlıurfa'da mercimek hasadı yapan iş makinesi yüksek gerilim hattına takıl...
        Şanlıurfa'da mercimek hasadı yapan iş makinesi yüksek gerilim hattına takıl...
        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı
        Şanlıurfa'da Seçim Güvenliği Toplantısı yapıldı
        Şanlıurfa'da lise öğrencileri ünlü ressamların tablolarını canlandırdı
        Şanlıurfa'da lise öğrencileri ünlü ressamların tablolarını canlandırdı