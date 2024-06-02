Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Sürücülerinin ismi henüz öğrenilmeyen 63 VU 110 ve 02 KT 189 plakalı otomobiller, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun Kaplan Dağı mevkisinde çarpıştı.
Kaza yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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