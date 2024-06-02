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        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 11:03 Güncelleme: 02.06.2024 - 11:03
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        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Sürücülerinin ismi henüz öğrenilmeyen 63 VU 110 ve 02 KT 189 plakalı otomobiller, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun Kaplan Dağı mevkisinde çarpıştı.

        Kaza yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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