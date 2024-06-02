Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kaza yerine güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilmeyen 63 VU 110 ve 02 KT 189 plakalı otomobiller, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun Kaplan Dağı mevkisinde çarpıştı.

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