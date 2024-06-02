Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
İbrahim Okkaş (35) idaresindeki 63 KY 478 plakalı otomobil, Abide Kavşağı yakınlarında refüje çarparak devrildi.
Kazada ağır yaralanan Okkaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Okkaş'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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