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        Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 12:07 Güncelleme: 02.06.2024 - 12:07
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        Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

        İbrahim Okkaş (35) idaresindeki 63 KY 478 plakalı otomobil, Abide Kavşağı yakınlarında refüje çarparak devrildi.

        Kazada ağır yaralanan Okkaş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Hastanedeki müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Okkaş'ın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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