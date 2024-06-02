Şanlıurfa'da otobüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 3 itfaiye aracı ve 9 personelin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü.

Hilvan ilçesine takviyeye giden polis memurlarını taşıyan A.Ç. yönetimindeki 33 VHY 35 plakalı otobüsün motor kısmında GAP Havalimanı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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