Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede belirledikleri 9 adrese, silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda, 7 tabanca, 2 uzun namlulu silah, 12 şarjör, 82 fişek ile 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi.
Operasyonda 7 şüpheli yakalandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.