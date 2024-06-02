Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere gerçekleştirilen 5 farklı operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 1388 uyuşturucu hap, yaklaşık bir kilogram uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 40 fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 15 cep telefonu ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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