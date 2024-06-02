Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde belediye başkanlığını DEM Parti adayı kazandı

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini, kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Serhan Paydaş kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 22:47 Güncelleme: 02.06.2024 - 22:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde belediye başkanlığını DEM Parti adayı kazandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini, kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Serhan Paydaş kazandı.

        Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Hilvan'da, 27 bin 686 seçmenden 20 bin 432'si 124 sandıkta oy kullandı.

        Kesin olmayan sonuçlara göre, DEM Parti adayı Serhan Paydaş 10 bin 720 oy alarak belediye başkanı seçildi.

        AK Parti adayı Aslan Ali Bayık 7 bin 476, Yeniden Refah Partisi adayı Hanif Düzme 935, CHP adayı Mehmet Celal Avcı 80 oy alırken 886 oy ise geçersiz sayıldı.

        İlçede, 31 Mart'taki seçimlerde DEM Parti adayı Serhan Paydaş yüzde 33,20, AK Parti adayı Ali Bayık yüzde 30,72 oy almıştı.

        Yüksek Seçim Kurulu, AK Parti'nin "sandık tutanaklarında şaibe olduğu" itirazını değerlendirmiş, Hilvan'da seçimlerin yenilenmesine karar vermişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
        Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim
        10 yaşındaki Seher akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi
        10 yaşındaki Seher akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi
        Beşiktaş'ta flaş ayrılık!
        Beşiktaş'ta flaş ayrılık!
        Almanya'da anket skandalı!
        Almanya'da anket skandalı!
        Termometreler 44'ü gördü: El Nino gidiyor, La Nina geliyor (Sıcaklıklar artmaya devam edecek mi?)
        Termometreler 44'ü gördü: El Nino gidiyor, La Nina geliyor (Sıcaklıklar artmaya devam edecek mi?)
        Doğum oranları düştü, bakanlık harekete geçti
        Doğum oranları düştü, bakanlık harekete geçti
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Columbia Üniversitesi'nde yeni eylem
        Columbia Üniversitesi'nde yeni eylem
        LGS maratonu sona erdi: Soru ve cevap anahtarları yayımlandı (LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
        LGS maratonu sona erdi: Soru ve cevap anahtarları yayımlandı (LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
        Hatay'da binada patlama! Etrafa moloz saçıldı
        Hatay'da binada patlama! Etrafa moloz saçıldı
        Netanyahu'nun danışmanı: İsrail anlaşmayı kabul etti
        Netanyahu'nun danışmanı: İsrail anlaşmayı kabul etti
        "Âşık olmak istiyorum"
        "Âşık olmak istiyorum"
        Seycan hemşirenin ölümünde yeni bilirkişi raporu: Yolu yapan firma kusurlu
        Seycan hemşirenin ölümünde yeni bilirkişi raporu: Yolu yapan firma kusurlu
        Kağıtahane'de üniversiteli Aslıhan Zengin'e bıçaklı saldırı: Saldırgan 5 ay sonra yakalandı
        Kağıtahane'de üniversiteli Aslıhan Zengin'e bıçaklı saldırı: Saldırgan 5 ay sonra yakalandı
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        Kuzey Kore Güney'e çöp dolu 720 balon daha gönderdi
        Kuzey Kore Güney'e çöp dolu 720 balon daha gönderdi
        'Organik sinema' fırsat mı?
        'Organik sinema' fırsat mı?
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        'Karakter üzerime yapıştı'
        'Karakter üzerime yapıştı'

        Benzer Haberler

        Hilvan'da ilk oylar sandıkta; DEM Parti adayı kazandı (2)
        Hilvan'da ilk oylar sandıkta; DEM Parti adayı kazandı (2)
        Seçimlerin yenilendiği Hilvan'da oy sayımına başlandı
        Seçimlerin yenilendiği Hilvan'da oy sayımına başlandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da tarlada akıma kapılan kardeşler, son yolculuklarına uğurlandı
        Şanlıurfa'da tarlada akıma kapılan kardeşler, son yolculuklarına uğurlandı
        Seçimin yapıldığı Hilvan'a giden polisleri taşıyan midibüs yandı
        Seçimin yapıldığı Hilvan'a giden polisleri taşıyan midibüs yandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda 7 şüpheli yakalandı