Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde belediye başkanlığını DEM Parti adayı kazandı

AK Parti adayı Aslan Ali Bayık 7 bin 476, Yeniden Refah Partisi adayı Hanif Düzme 935, CHP adayı Mehmet Celal Avcı 80 oy alırken 886 oy ise geçersiz sayıldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, DEM Parti adayı Serhan Paydaş 10 bin 720 oy alarak belediye başkanı seçildi.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Hilvan'da, 27 bin 686 seçmenden 20 bin 432'si 124 sandıkta oy kullandı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yenilenen belediye başkanlığı seçimini, kesin olmayan sonuçlara göre DEM Parti adayı Serhan Paydaş kazandı.

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