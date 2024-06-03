Şanlıurfa'da "Neolitik İnsanın İzinde 12000 Yıllık Hikaye" yürüyüşü yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında Sefertepe'den Karahantepe'ye "Neolitik İnsanın İzinde 12000 Yıllık Hikaye" yürüyüşü düzenlendi.

Festival kapsamında gün doğumuyla Sefertepe'de bir araya gelen katılımcılar, insanlık tarihinin en eski kalıntılarından ve neolitik dönemin önemli yerleşim yerleri arasındaki Karahantepe'ye doğru yola çıktı.

Yürüyüşe katılanlar, 26 kilometrelik parkurun sonunda Karahantepe'ye ulaştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen ve arkeolojik kazıları başlatılan taş tepeler, Göbeklitepe ile toplam 12 neolitik kazı alanı arasında gelecek yıllarda yapılacak yürüyüşlerle turlar için farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.