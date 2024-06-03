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        Şanlıurfa'da duvara çarpan aracın sürücüsü yaralandı

        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde duvara çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 16:04 Güncelleme: 03.06.2024 - 16:05
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        Şanlıurfa'da duvara çarpan aracın sürücüsü yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde duvara çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

        Mehmet Kartal (63) idaresindeki 63 ABR 246 plakalı hafif ticari araç, Gürkuyu Mahallesi yakınlarında sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı.

        Kazada araç sürücü ağır yaralandı.

        İlk müdahalesi Halfeti Devlet Hastanesi'nde yapılan Kartal, Şanlıurfa'ya sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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