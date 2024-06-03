Şanlıurfa'da duvara çarpan aracın sürücüsü yaralandı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde duvara çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde duvara çarpan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Mehmet Kartal (63) idaresindeki 63 ABR 246 plakalı hafif ticari araç, Gürkuyu Mahallesi yakınlarında sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı.
Kazada araç sürücü ağır yaralandı.
İlk müdahalesi Halfeti Devlet Hastanesi'nde yapılan Kartal, Şanlıurfa'ya sevk edildi.
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