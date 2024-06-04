Birecik İçme Suyu Arıtma Tesisi ve İsale Hattı'nda bu yıl içme suyu verilecek

Şanlıurfa'da yapım çalışmaları süren Birecik İçme Suyu Arıtma Tesisi ve İsale Hattı'nda yıl içerisinde içme suyu verilmesi planlanıyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürülüğünden yapılan yapılan açıklamaya göre, DSİ, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa Birecik İçme Suyu Arıtma Tesisi ve İsale Hattı işinde 2024 yılında ilçeye içme suyunun verilmesi planlanıyor. İnşaat çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği projede yüzde 90 fiziki gerçekleşme oranı aşıldı.