Şanlıurfa'da kursiyerler yıl sonu sergisi açtı

Siverek HEM Müdürü İbrahim Baykan, 2023-2024 eğitim öğretim döneminde çeşitli branşlarda yaklaşık 200 kurs açtıklarını ve kurslara 25 binin üzerinde kursiyerin katıldığını belirtti.

Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak, İlçe Emniyet Müdürü Tuncay Yardım, AK Parti İlçe Başkanı Nedim Lale, daire müdürleri, usta öğreticiler ile kursiyerler açılışı birlikte yaptı.

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