Şanlıurfa'da öğrenciler Dünya Çevre Günü etkinliği yaptı

Sıfır atık farkındalığı oluşturmak istediklerini belirten Solğun, renklerin armonisiyle çevrenin daha da güzelleştirilebileceğinin örneğini sergilediklerini dile getirdi.

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