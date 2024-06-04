Şanlıurfa'da öğrenciler Dünya Çevre Günü etkinliği yaptı
Şanlıurfa'da öğrenciler Dünya Çevre Günü etkinliği düzenledi.
Şanlıurfa'da öğrenciler Dünya Çevre Günü etkinliği düzenledi.
Karaköprü Nazif Bayraktar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri etkinlik kapsamında ilçe genelinde atık durumdaki kapakları topladı.
Toplanan kapakları farklı renklere boyayan öğrenciler, okul bahçesinin boş duvarlarını farklı desen ve şekillerle süsledi.
Okul Müdürü Hamiyet Solğun, gazetecilere, Dünya Çevre Günü dolayısıyla etkinlik yaptıklarını söyledi.
Sıfır atık farkındalığı oluşturmak istediklerini belirten Solğun, renklerin armonisiyle çevrenin daha da güzelleştirilebileceğinin örneğini sergilediklerini dile getirdi.
Solğun, etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği olanlara teşekkür etti.
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