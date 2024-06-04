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        Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 14:51 Güncelleme: 04.06.2024 - 14:51
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        Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı
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        Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

        Batıkent Mahallesi'nde sokakta yürüyen Mustafa Şahin'e sahipsiz köpek saldırdı.

        Çevredekilerin de müdahale ettiği olayda yaralanan Şahin, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kol ve bacağından ısırılan Şahin, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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